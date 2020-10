Statistik - 492 Neuinfektionen in Tirol seit dem Vortag

In Tirol waren mit Stand Mittwochabend 3.358 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen 492 Neuinfektionen hinzu, 166 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. Bisher verstarben 119 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, teilte das Land mit. In den Spitälern mussten noch 159 Corona-Patienten behandelt werden, 19 benötigten intensivmedizinische Betreuung.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 847 Infizierten, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 770. Im Bezirk Schwaz galten 648 Menschen als infiziert. Alle drei Bezirke wurden bereits auf der Corona-Ampel auf rot geschaltet. In Tirol wurden bisher 292.153 Tests durchgeführt.