Statistik - 437 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

In Südtirol waren mit Stand Montagvormittag 6.060 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 437 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Zudem stieg die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben um vier auf 319 an. Bisher überstanden 2.974 Menschen die Virusinfektion.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 223 Covid-Patienten auf den Normalstationen untergebracht werden, 23 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 70 Betroffene untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß 84. In Südtirol wurden bisher 238.444 Coronatests durchgeführt.