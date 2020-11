Statistik - 426 Neuinfektionen in Kärnten gemeldet

Einen rasanten Anstieg und neuen Rekord bei den täglichen Neuinfektionen hat der Kärntner Landespressedienst am Mittwoch gemeldet. 426 neue Fälle wurden innerhalb von 24 Stunden registriert. Bei 1.284 ausgewerteten Proben machten die positiven Ergebnisse somit ein Drittel aus. Außerdem kam ein neuer Todesfall hinzu. Ein 94 Jahre alter, mit dem Coronavirus infizierter Kärntner starb im Krankenhaus. Er gilt als der 26. Tode im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland.

Mit Stand Mittwoch wurden 105 Covid-19-Patienten in Kärntner Spitälern behandelt, elf von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Aktuell als infiziert galten 1.768 Menschen in Kärnten. "Das Experten-Koordinationsgremium des Landes appelliert daher wiederholt und eindringlich, die verordneten Maßnahmen einzuhalten. Abstandhalten, Hygienemaßnahmen, Mund-Nasen-Schutz und regelmäßiges Lüften von Innenräumen sind ganz wesentlich, um die Infektionszahlen zu senken", hieß es in der Aussendung.