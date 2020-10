Statistik - 298 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

In Südtirol waren mit Stand Donnerstagvormittag 4.217 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen bei 2.566 Abstrichen 298 positive Testergebnisse hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 7.485 an. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Virus standen, verzeichnet. 306 Menschen starben bisher mit oder an Covid-19.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 133 Menschen auf den Normalstationen behandelt werden, 15 auf der Intensivstation. In Privatkliniken waren 60 Infizierte untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß 42. In Südtirol wurden bisher 227.707 Coronatests durchgeführt.