Statistik - 277 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

In Südtirol waren mit Stand Samstagvormittag 2.856 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen 277 Neuinfektionen bei 2.209 untersuchten Abstrichen hinzu, drei Menschen konnten im selben Zeitraum wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb unverändert bei 296, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 102 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, zwölf benötigten intensivmedizinische Betreuung. 32 Infizierte waren in der Einrichtung in Gossensaß untergebracht. In Südtirol wurden bisher 216.044 Abstriche untersucht.