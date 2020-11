Statistik - 258 Neuinfektionen in Tirol, 36 Intensivpatienten

In Tirol waren mit Stand Montagvormittag 4.325 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vorabend kamen 258 Neuinfektionen hinzu, 355 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb unverändert bei 124. In den Spitälern mussten 226 Menschen wegen der Corona-Infektion behandelt werden, 36 davon auf der Intensivstation, hieß es seitens des Landes gegenüber der APA.

Die meisten Infektionen verzeichnete in Tirol der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.080 Fällen, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 919. Im Bezirk Schwaz galten 747 Menschen als infiziert. Im Bundesland wurden bisher 304.672 Coronatests durchgeführt.