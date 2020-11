Statistik - 249 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

In Südtirol waren mit Stand Mittwochvormittag 6.796 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen bei 1.857 Abstrichen 249 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 10.097 an, hieß es. Indes verstarben zwei weitere Personen in Zusammenhang mit dem Virus, bisher wurden 322 Todesfälle verzeichnet.

In den Spitälern wurden 242 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, 33 benötigten intensivmedizinische Betreuung. Weiters waren 67 Betroffene in Privatkliniken untergebracht und 84 in der Einrichtung in Gossensaß. In Südtirol wurden bisher 242.847 Abstriche untersucht.