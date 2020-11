Statistik - 233 Neuinfektionen im Burgenland

Im Burgenland sind am Donnerstag 233 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 50 Personen sind neu genesen. Aktuell sind damit 1.480 Menschen erkrankt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 58 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind zwölf mehr als am Mittwoch. 13 Erkrankte befinden sich auf der Intensivstation.

Die Zahl der Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne stieg im Vergleich zum Vortag um 382 auf 3.261. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 3.155 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 1.645 gelten als genesen.