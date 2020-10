Statistik - 2.571 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich

2.571 Corona-Neuinfektionen sind mit Stand Freitag, 9.30 Uhr, binnen 24 Stunden in Österreich gemeldet worden. Damit gibt es derzeit landesweit 18.266 aktiv Infizierte. Das berichtete das Innenministerium.

Bisher gab es in Österreich 74.415 positive Testergebnisse. 954 Personen sind mit oder an SARS-CoV-2 verstorben, 55.195 sind genesen. Am Freitag befanden sich 1.058 Personen wegen Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung, davon 158 auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung nach Bundesländern:

Burgenland: 39

Kärnten: 109

Niederösterreich: 257

Oberösterreich: 552

Salzburg: 162

Steiermark: 314

Tirol: 449

Vorarlberg: 74

Wien: 615