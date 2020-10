Statistik - 2.196 Infizierte in Tirol, weiter acht Intensivpatienten

In Tirol waren mit Stand Freitagabend 2.196 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Laufe des Tages kamen 80 positive Testergebnisse hinzu, insgesamt waren es 441 seit Donnerstagabend. Gleichzeitig waren 240 Menschen wieder vom Virus genesen. 107 Infizierte befanden sich in Spitalsbehandlung - um zwölf mehr als am Donnerstag. Stabil blieb jedoch trotz stark steigender Infektionszahlen die Lage auf den Intensivstationen: Weiter acht Corona-Patienten wurden dort behandelt.

Die meisten Covid-Fälle wies die auf Ampel-Rot geschaltete Landeshauptstadt Innsbruck mit 623 auf, gefolgt vom ebenfalls "roten" Bezirk Innsbruck-Land mit 570. Dahinter folgte der seit Donnerstag ebenfalls gleichfarbige Bezirk Schwaz mit 372. Im Bundesland wurden bis dato 281.408 Testungen durchgeführt.