Statistik - 190 Neuinfektionen in Südtirol seit Dienstag

In Südtirol waren mit Stand Mittwochvormittag 3.921 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen bei 2.062 Tests 190 Neuinfektionen hinzu, drei Personen konnten wieder für gesund erklärt werden. Vier weitere Todesfälle wurden seit dem Vortag verzeichnet. Damit stieg die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben auf 304, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

In den Normalstationen der autonomen Provinz mussten 133 Corona-Patienten behandelt werden, 15 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 48 Infizierte untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß 41. In Südtirol wurden bisher 225.141 Abstriche untersucht.