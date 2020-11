Statistik - 1.198 Neuinfektionen in Oberösterreich

In Oberösterreich sind Sonntag 1.198 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnet worden. Das Bundesland lag damit österreichweit an der Spitze. Mit Stand 12.00 Uhr wurden laut EMS 7.604 aktiv Infizierte gezählt, die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich seit gestern um fünf auf 130. Bisher wurden 18.902 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, informierte der Krisenstab des Landes.

In oberösterreichischen Spitälern wurden am Sonntag auf den Normalstationen 416 Patienten betreut und in den Intensivstationen 47 Patienten. In Quarantäne befanden sich 18.692 Personen.

An der Bezirkshauptmannschaft Eferding/Grieskirchen hat sich ein Cluster gebildet. Am Sonntag waren 31 Personen infiziert. Die Fallhäufung habe keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb der BH, hieß es.

Einen weiteren Cluster gibt es am Gymnasium BRG Schloss Traunsee: 36 Schüler und zwei Lehrer wurden positiv auf Covid-19 getestet. Weiters waren aktuell in 49 Alters- und Pflegeheimen 192 Mitarbeiter sowie 257 Bewohner infiziert.

Mit Stand von 15.00 Uhr sind sechs Spitalpatienten in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Es handelt sich um Pensionisten im Alter von 91, 93, 80, 70, 95 und 94 Jahren. Die Anzahl der bisherigen Todesfälle in Oberösterreich in Zusammenhang mit Corona dürfte sich damit um einen weiteren Fall auf 131 erhöht haben.