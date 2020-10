Stadträte-Aufteilung in Waldviertler Gemeinde für ungültig erklärt

Die nach der Gemeinderatswahl vom Jänner in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) vorgenommene Aufteilung der Stadträte ist vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) für ungültig erklärt worden. Alle fünf Posten waren in der Kommune bisher von der ÖVP besetzt, die beim Urnengang mit 68,11 Prozent die Absolute verteidigt hatte. Die FPÖ sowie die Bürgerliste Germs klagten und bekamen Recht, wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") am Mittwoch berichteten.

Bei der Kür von Stadträten und geschäftsführenden Gemeinderäten wird üblicherweise das sogenannte d'Hondtsche Verfahren angewendet. In Niederösterreichs Gemeindeordnung ist dieses Wahlverfahren für die Gemeindevorstände allerdings nicht explizit angeführt. Von einer Zuteilung nach den von den jeweiligen Parteien erreichten Prozentwerten ausgegangen, würde sowohl der SPÖ als auch der FPÖ ein Stadtratsposten zustehen.

Maximilian Igelsböck (ÖVP), der Bürgermeister von Groß Gerungs, zeigte sich vorerst bedeckt. Er wolle die offizielle Information des Verfassungsgerichtshofes abwarten und dann die weitere Vorgangsweise mit Juristen beraten, sagte er dem ORF Niederösterreich.