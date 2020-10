Stadträte-Aufteilung 2 - D'Hontsches Verfahren gängige Praxis

Als Reaktion auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) zur Stadträte-Aufteilung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) haben das Land und der NÖ Gemeindebund am Mittwoch betont, dass das angewandte sogenannte d'hondtsche Verfahren gängige Praxis sei - auch in anderen Bundesländern. "Dahingehend wird diese Rechtsauslegung auch im Kommentar der NÖ Kommunalakademie zur NÖ Gemeindeordnung ausgeführt", betonte Anna-Margaretha Sturm, Leiterin der Abteilung Gemeinden.

Aus "juristischer Sicht sollte das Gesetz entsprechend angepasst werden", führte Sturm, der das Erkenntnis noch nicht vorlag, in einer schriftlichen Stellungnahme weiter aus. "Die Neuinterpretation des VfGH steht im Widerspruch zur ursprünglichen Intention und auch zur bisherigen Auslegung, gilt aber unmittelbar nur für Groß Gerungs", stellte Gerald Poyssl, Geschäftsführer des NÖ Gemeindebundes, klar. Um eine Lösung zu finden, seien bereits Gespräche geführt worden, unter anderem auf Ebene der Gemeindevertreter.