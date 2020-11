S&T von Coronapandemie nicht betroffen - Ausblick erhöht

Das in Frankfurt börsennotierte Linzer Softwareunternehmen S&T hat in der Coronapandemie gute Geschäfte gemacht und erhöht die Gewinnprognose. Die Hälfte des Jahresüberschusses und damit ein doppelt so hoher Anteil wie bisher soll für die Dividende und den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Ausblick sei trotz erneuter weltweiter Lockdowns positiv, das Auftragsbuch besser gefüllt als zu Jahresbeginn.

Aufgrund der guten Zahlen erhöht S&T für das Geschäftsjahr 2020 die Umsatzprognose von 1,15 Mrd. auf 1,20 Mrd. Euro, die Prognose für den Gewinn vor Abschreibungen von 115 Mio. auf "zumindest 122 Mio." Euro. "Sollten sich die Einflüsse der erneuten Lockdowns in Grenzen halten, könnten diese Werte noch weiter übertroffen werden", teilte CEO Hannes Niederhauser mit. Das Mittelfristziel für 2023 von 2 Mrd. Umsatz und 220 Mio. Euro EBITDA wird bekräftigt. Seit 1. Oktober gehört auch die Iskratel-Gruppe zu S&T, erinnert Niederhauser.

Im dritten Quartal ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,5 Prozent auf 297,7 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA legte um rund 16 Prozent auf 31,7 Mio. Euro zu. Die Zuwächse im Medizintechnikbereich haben die Rückgänge im Luftfahrtbereich mehr als abgefedert. "S&T zeigt sich somit von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie insgesamt nicht betroffen", heißt es in der Aussendung des Unternehmens.