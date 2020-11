Springreiten: Zukunft des Springreiter-Weltcups nach Absagen offen

Dem Weltcup der Springreiter in der Westeuropa-Liga droht das Aus. Nach der Absage von vier weiteren Stationen steht nur noch das Turnier in Leipzig auf dem Programm. Vom 14. bis 17. Jänner soll dort in der Messehalle geritten werden. Noch könnten sich aber andere Turniere um den Weltcup-Status bewerben. In den vergangenen Tagen wurden auch die Bewerbe in Verona, Mechelen, Basel und zuletzt am Dienstag in Bordeaux abgesagt.

Das Final-Turnier ist weiterhin am ersten April-Wochenende in Göteborg geplant. Das bestätigte der Weltverband FEI am Mittwoch. "Aufgrund der durch die Pandemie verursachten Störung des Kalenders wurden bereits Maßnahmen für alternative Qualifikationswege ergriffen", teilte eine FEI-Sprecherin mit, ohne Details zu nennen.