Springreiten: Weltcup in Europa mit 5 statt 13 Stationen

Der Weltcup der Springreiter in Europa soll trotz weiterer Absagen mit fünf Stationen stattfinden. Acht Veranstaltungen der sportlich stärksten und wichtigsten Liga sind wie die gesamte US-Liga wegen der Coronavirus-Pandemie bereits abgesagt worden. Nach derzeitigem Stand wäre das erste Weltcup-Springen in der Westeuropa-Liga am 8. November in Verona. Weitere Etappen sind Leipzig, Mechelen, Basel und Bordeaux. Das Finale ist für erstes April-Wochenende in Göteborg geplant.