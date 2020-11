SPORT - TAGESPROGRAMM von Montag, 02.11.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Stefan Grüneis Nachmittag: Franz Egger Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/6. Runde * Wien Rapid gab gegen Altach "richtig gute Antwort" (APA0013) * Graz LASK nach "Arbeitssieg" in Graz auf Antwerpen eingestimmt (APA0014) Champions League/Gruppe A/3. Runde * München Alaba: Salzburg gegen Bayern "gefährlicher Außenseiter" (APA0016) * 12:00 S/Salzburg PK (virtuell) Red Bull Salzburg vor Spiel gegen Bayern München mit Trainer Marsch, und einem Spieler * 13:00 München PK (virtuell) Bayern München vor Spiel gegen RB Salzburg mit Trainer Flick und Alaba - 17:00 S/Salzburg Abschlusstraining Red Bull Salzburg vor Spiel gegen Bayern München (15 Minuten frei für Medien) (Trainingszentrum Taxham, Guritzerstraße 21a) Champions League/3. Runde * Wien Vorschau Dienstag-Spiele Cup/UNIQA ÖFB Cup/Achtelfinale * 12:30 Wien PG FK Austria Wien vor Cup-Spiel gegen TSV Prolactal Hartberg mit General Manager Stöger Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/6. Runde * 20:30 Sinsheim TSG Hoffenheim - Union Berlin Int. Ligen/England/Premier League/7. Runde * 18:30 London Fulham - West Bromwich * 21:00 Leeds Leeds United - Leicester City Int. Ligen/Italien/Serie A/6. Runde * 20:45 Verona Hellas Verona - Benevento Int. Ligen/Spanien/La Liga/8. Runde * 21:00 Villarreal Villarreal - Real Valladolid Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 44B Int. Fußball * München "Der "Bomber" wird 75: Gerd Müller "kann man nicht hoch genug heben"" TENNIS * Wien Weltrangliste * 11.00 Paris ATP-Turnier (Masters 1000) mit Marach im Doppel MOTORSPORT Formel 1 * Imola Nach GP der Emilia-Romagna HANDBALL * Graz Dezimierte ÖHB-Männer starten in EM-Qualifikation (bis 11.00) SCHWIMMEN - 16:00 Budapest Int. Swimming League (u.a. New York Breakers mit Auböck) RADSPORT - A Coruna Vuelta, Ruhetag SPORT ALLGEMEIN - Lausanne Beginn der Anhörung zum russischen Doping- Skandal vor dem Int. Sportgerichtshof CAS

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------