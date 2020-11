SPORT - TAGESPROGRAMM am Freitag, 6. November 2020

Wien (APA) -

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA heute, Freitag, 6. November 2020, u.a. berichten: Diensthabende Vormittag: Birgit Egarter Nachmittag: Franz Egger Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at Sport - Termine am Freitag, 06. November 2020 FUSSBALL * 12:00 Wien ÖFB-Kaderbekanntgabe (Online-PK) Bundesliga/Tipico Bundesliga/7. Runde * Wien Vorschau 7. Runde (bis 16:00) * Wien Rapid hat vor Schlager gegen Salzburg Steigerungsbedarf (APA0036) * 12:30 V/Altach PG Cashpoint SCR Altach vor Spiel gegen FK Austria Wien mit u. a. Trainer Pastoor (Cashpoint Arena, Schnabelholz 1) * 13:30 ST/Graz Online-PK SK Puntigamer Sturm Graz vor Spiel gegen RZ Pellets WAC (via Zoom) Bundesliga/Zweite Liga/9. Runde * 18:30 Wien FAC Wien - FC Juniors OÖ * 18:30 N/Horn SV Horn - SK Rapid II * 18:30 S/Grödig FC Liefering - SKU Ertl Glas Amstetten * 20:25 ST/Graz GAK - SK Austria Klagenfurt (live auf ORF Sport +) Champions League/Frauen * 12:00 Nyon Auslosung zweite Qualifikationsrunde (mit SKN St. Pölten) Europa League/Gruppe B/3. Runde * Wien Rapids Europa-League-Pflichtsieg wurde zur Zitterpartie (APA0034) Europa League/Gruppe J/3. Runde * Antwerpen LASK stolz auf "reife Leistung" in Antwerpen (APA0033) Europa League/Gruppe K/3. Runde * Zagreb WAC kassierte in Zagreb "bittere und unnötige" Niederlage (APA0035) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/7. Runde * 20:30 Bremen Werder Bremen - 1. FC Köln Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/7. Runde * 18:30 Heidenheim FC Heidenheim - FC Würzburger Kickers * 18:30 Sandhausen SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig Int. Ligen/England/Premier League/8. Runde * 18:30 Brighton Brighton and Hove Albion - Burnley * 21:00 Southampton Southampton - Newcastle United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/10. Runde * 21:00 Straßburg RC Straßburg - Olympique Marseille Int. Ligen/Italien/Serie A/7. Runde * 20:45 Reggio Emilia US Sassuolo - Udinese Int. Ligen/Spanien/La Liga/9. Runde * 21:00 Elche Elche - Celta de Vigo FIFA * Zürich FIFA plant Verschärfung der Regeln für Spielerberater (APA0023) Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 45A TENNIS * 14:00 Paris ATP-Turnier (Masters 1000) * Linz Vorschau WTA-Turnier (bis 14:00) MOTORSPORT DTM * 11:15 Stuttgart Video-PK Vorstellung der Saison 2021 mit Gerhard Berger * Valencia Negativer Corona-Test - Rossi darf auf Rennstart hoffen (APA0077) RADSPORT * Ciudad Rodrigo Vuelta, 16. Etappe: Salamanca - Ciudad Rodrigo (162 km) EISHOCKEY Frauen/Länderspiel - 16:30 Budapest +++ ABGESAGT +++ Ungarn - Österreich (live auf ORF Sport +, laola1.at) U20/Länderspiel * 13:00 N/St. Pölten Österreich - Ungarn (live auf ORF Sport +, Laola1) HANDBALL * Wien Vorschau EM-Qualifikation Bosnien-Österreich (bis 14:00) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang/8. Runde - 19:30 ST/Graz +++ VERSCHOBEN +++ VBC TLC Weiz - VCA Amstetten NÖ BASKETBALL * New York Spieler stimmten NBA-Saisonstart noch vor Weihnachten zu (APA0076) AMERICAN FOOTBALL * Santa Clara NFL bestrafte Raiders wegen Covid-19-Verstößen (APA0101) GOLF * 05:25 Paphos European Tour (mit Schwab/Abschlag 10:25 Uhr) * 13:45 Houston (Texas) PGA-Tour (mit Straka/Abschlag 13:55 Uhr) DARTS * 13:00 S/Salzburg World Cup of Darts (Team-WM) (Salzburgarena, Am Messezentrum 1) ------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" -------------------------------------------------------