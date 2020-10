Wie die Veranstalter des Tennisturniers in der Wiener Stadthalle am Freitagabend nach weiteren Gesprächen mit der Gastronomie klarstellten, ist es nicht möglich, eigene Speisen und Getränke in die Halle mitzunehmen. Die gastronomische Versorgung aller Besucher sei aber gesichert, teilten die Veranstalter mit.