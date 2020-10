S&P hob Rating-Ausblick für Italien auf "stabil"

Die US-Ratingagentur Standard and Poor's (S&P) hat den Bonitäts-Ausblick für Italien auf "stabil" von zuvor "negativ" angehoben. Damit kann das Land auf eine Höherstufung in näherer Zukunft hoffen. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit bleibe bei "BBB", teilten die Bonitätswächter am Freitag mit.

Die Corona-Pandemie habe Italien zwar hart getroffen und das Bruttoinlandsprodukt werde nicht vor 2023 auf das Niveau von 2019 zurückkehren. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten hätten Italiens Behörden mit den beschlossenen Konjunkturmaßnahmen die Chance, das Wachstum erneut anzukurbeln.

Die Corona-Rezession hat auf die italienischen Staatsfinanzen durchgeschlagen. Die Neuverschuldung schnellte im ersten Halbjahr auf 10,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes nach oben. Ein Jahr zuvor hatte das Defizit noch bei 3,2 Prozent gelegen. Die italienische Regierung hatte ihre Ausgaben um fünf Prozent erhöht, um die Folgen der schweren Corona-Rezession abzufedern. Zudem sanken die Einnahmen um 7,7 Prozent, weil durch die Krise beispielsweise das Steueraufkommen zurückging. Die Regierung strebt für dieses Jahr ein Defizit von 10,8 Prozent an, nachdem es 2019 noch bei 1,6 Prozent gelegen hatte.