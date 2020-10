Sloweniens Außenminister Logar positiv auf Coronavirus getestet

Der slowenische Außenminister Anze Logar ist am heutigen Freitag bei einem Routine-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zurzeit zeige er keine Symptome, teilte das Außenministerium am Abend mit. Die nächsten zehn Tage werde er in häuslicher Isolation bleiben, hieß es weiter. Auch Logars engste Mitarbeiter müssen in die Quarantäne.

Logar war gerade von einer Baltikum-Tour zurückgekehrt. Von Dienstag bis Donnerstag besuchte er Estland, Lettland und Litauen, wo er seine jeweilige Amtskollegen traf. Am Mittwoch traf er in Vilnius auch mit der weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja zusammen.