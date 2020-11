Slowenien: Ausschreitungen bei Protest gegen Corona-Maßnahmen

In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist es bei einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen am Donnerstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Laut Medienberichten kam es in der Innenstadt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mindestens drei Personen wurden verletzt, zwei davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete der Privatsender POP TV.

Die Demonstration hatte am späten Nachmittag auf dem Republikplatz vor dem Parlament zunächst ruhig begonnen. Nach Angaben der Polizei hatten sich dort einige hundert Menschen versammelt. Nachdem es zu einem Gedränge kam, räumte die Polizei den Platz, Demonstranten zerstreuten sich in kleineren Gruppen in die umliegenden Straßen, wo es zu Zusammenstößen kam. Berichten zufolge wurden Polizeibeamte mit Steinen und Flaschen beworfen, auch Rauchgranaten, Fackeln und Knallkörper kamen zum Einsatz. Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer gegen die Randalierer ein, berichteten die Medien.

Wer für die Gewalt verantwortlich ist, war zunächst unklar. Bereits im Vorfeld hatten sich mögliche Ausschreitungen angekündigt, darauf machte laut Medien auch der slowenische Nachrichtendienst SOVA aufmerksam. Demnach gab es Indizien dafür, dass sich bestimmte mit dem Ausland verbundene Gruppen organisiert hätten und gewalttätige Krawalle planen sollten. Wie die Tageszeitung "Delo" auf ihrer Internetseite berichtete, waren laut Augenzeugenberichten unter den randalierenden Demonstranten auch Fußball-Hooligans zu erkennen gewesen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot auf den Protest vorbereitet. Gegen 20.00 Uhr konnte die Polizei nach eigenen Angaben die Randalierergruppen vertreiben. Innenminister Ales Hojs, der noch während der Ausschreitungen in Begleitung von Spezialeinheiten vor Ort war, warf den Medien vor, mitverantwortlich für die Gewaltproteste zu sein. "Medien sind mitverantwortlich dafür, was jetzt passiert. Monatelang haben sie sie unterstützt", sagte Hojs zum Sender. Er bezog sich damit auf die Protestbewegung, die seit dem Frühjahr gegen die Regierung von Premier Janez Jansa demonstriert.

Die Organisatoren der wöchentlichen Fahrraddemos haben sich bereits im Vorfeld von dem Protest distanziert und teilten mit, dass sie die angekündigte Gewalt nicht unterstützen. Die Protestbewegung hat seit dem Lockdown ihre Freitagsproteste vorläufig eingestellt. Ursprünglich hatte zum Protest am Donnerstag die Gruppe Anonymous Slovenia aufgerufen und auch eine Gruppe von Corona-Leugnern veranstaltete am Nachmittag vor dem Parlament einen kleinen Protest. Beide Gruppen distanzierten sich von der Gewalt bei dem Protest. "Wie wir leider erwartet haben, haben bestimmte Einzelpersonen bzw. Gruppen wirksam unsere Proteste diskreditiert. Gratuliere @JJansaSDS (Twitter-Account von Jansa, Anm,), du hast die Schlacht gewonnen, den Krieg gewinnst du nicht", teilte Anonymous auf Twitter mit.

Der Jansa nahe Privatsender Nova24TV schrieb unterdessen die Verantwortung für die Randale der Antifa zu. Der Regierungschef selbst hatte bereits früher die regelmäßigen Proteste gegen seine Regierung mit der linksextremen Gruppierung in Verbindung gebracht.