Silobrand im Burgenland - Drei Feuerwehren im Einsatz

Am Gelände des Lagerhauses in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) ist Donnerstagfrüh ein Silobrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Trocknungsanlage. Die Einsatzkräfte wurden um 7.41 Uhr alarmiert, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ). Der Brand wurde laut Feuerwehr in der Kategorie B3 eingestuft, das ist im Burgenland die höchste Brandalarmstufe.

Die Feuerwehren von Halbturn, Frauenkirchen und Mönchhof waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Ein Team der Rettung wurde zur Unterstützung der Feuerwehrkräfte zum Brandort geschickt.