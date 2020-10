Siemens verkauft Getriebe-Tochter Flender für 2 Mrd. Euro

Siemens verkauft die Getriebe-Tochter Flender für 2,025 Milliarden Euro an den US-Finanzinvestor Carlyle. Damit könne schneller Klarheit für die Zukunft des deutschen Unternehmens mit Sitz in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) geschaffen werden als mit dem ursprünglich geplanten Börsengang, erklärte der Münchner Industriekonzern am Donnerstag. Um das profitable Geschäft mit rund 8.600 Mitarbeitern und 2,2 Milliarden Umsatz hatten mehrere Finanzinvestoren gebuhlt.

Siemens kann laut einem Insider infolge des Verkaufs mit einem dreistelligen Millionen-Gewinn rechnen. Carlyle habe im Zuge des Verkaufs langfristige Zusagen für Flender gemacht, hieß es in einer Mitteilung.