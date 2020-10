Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 26.10. bis 01.11.

Der Nationalfeiertag am Montag führt zu einer verkürzten Arbeitswoche, in der auch die Schulen wegen Herbstferien geschlossen sind. Die Auswirkungen der Coronapandemie werden wohl weiter die meisten Themen beherrschen. Eine Ausnahme dazu ist das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG), zu dem die Begutachtungsfrist unter heftigen Diskussionen endet. Sowohl die vielen Quartalsergebnisse als auch die zinspolitische Sitzung der EZB werden hingegen Spuren des Virus aufweisen.

Am Montag, Nationalfeiertag, stehen lediglich einige internationale Quartalsergebnisse am Programm

Der Dienstag bringt aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit und zum Tourismus im September. Ex-Finanzminister und Unternehmer Hannes Androsch ist im Klub der Wirtschaftspublizisten. Das Wissenschaftsnetz präsentiert Experten zur Arbeitszeitverkürzung. Quartalszahlen hat die BAWAG.

Am Mittwoch endet die Begutachtungsfrist zum EAG, mit zahlreichen Reaktionen ist zu rechnen. Die Bauwirtschaft gibt einen Ausblick auf 2021, Wirtschaftsministerin Schramböck äußert sich mit dem Verbund zum Image der Lehre. Von der Bank Austria kommt der aktuelle Einkaufsmanagerindex.

Am Donnerstag ist die zinspolitische Sitzung der EZB angesagt. Quartalszahlen gib es von der OMV und der AMAG.

Eine Schätzung zur Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal präsentiert das Wifo am Freitag. Palfinger hat Quartalszahlen.

APA - Termine von Mo, 26.10.20 bis Fr, 30.10.20

APA - Termine am Montag, 26. Oktober 2020

WIEN

- WI WB "Nationalfeiertag": Börse Wien feiertagsbedingt geschlossen

DEUTSCHLAND

München

* 10:00 WA Bekanntgabe Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) "Geschäftsklima-Index Oktober"

Walldorf

* 07:00 WA Bekanntgabe SAP "Ergebnis 3. Quartal"

FRANKREICH

Paris

- 10:00 WA Veranstaltung IEA "IEA Speaker Series - European Green Deal - what are the next steps?" mit EU-Kommissionsvizepräsident und Klimaschutzkommissar Timmermans, IEA-Executive-Dir. Birol http://go.apa.at/qF6UQc6M

USA

Mountain View

* 21:15 WA IT Bekanntgabe Alphabet (Google-Holding) "Ergebnis 3. Quartal"

APA - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe BAWAG "Ergebnis 3. Quartal"

* WI II Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie Zahlen zu Kurzarbeit"

* 08:30 WI Online-Energiefrühstück Verbund AG u.a. zu Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz mit Vorstandsvors. Anzengruber, Bundesministerin Gewessler, Energiesprecherin Graf (ÖVP), Energiesprecher Schroll (SPÖ)

* GRAFIK 09:00 WI CI Bekanntgabe Statistik Austria "Tourismus-Zahlen September" (Ankünfte und Nächtigungen)

* 10:00 WI II XI Hannes Androsch (Androsch International Consulting GmbH) im Klub der Wirtschaftspublizisten (nur für Klubmitglieder)

* 10:00 WI II XI Online-PG Diskurs. Das Wissenschaftsnetz "Arbeitszeitverkürzung - aber wie? Einschätzungen aus der Wissenschaft" mit Univ.Prof. Rehm (Universität Duisburg/Essen), Gerold (TU Berlin), Univ.Prof. Flecker (Universität Wien) (via Zoom, Daten nach Anmeldung unter http://go.apa.at/DUzjI2zC )

GROSSBRITANNIEN

London

* 05:00 WA Bekanntgabe HSBC Holdings "Ergebnis 3. Quartal"

* 08:00 WA Bekanntgabe BP "Ergebnis 3. Quartal"

SCHWEIZ

Basel

* 07:00 WA Bekanntgabe Novartis "Ergebnis 3. Quartal"

USA

New York

* 11:45 WA Bekanntgabe Pfizer "Ergebnis 3. Quartal"

Peoria (Illinois)

* 11:00 WA Bekanntgabe Caterpillar "Ergebnis 3. Quartal"

Redmond (Washington)

* 21:01 WA Bekanntgabe Microsoft Corp "Ergebnis 1. Quartal"

Whitehouse Station

* 11:30 WA Bekanntgabe Merck & Co "Ergebnis 3. Quartal"

APA - Termine am Mittwoch, 28. Oktober 2020

WIEN

- WI CI II Ende der Begutachtungsfrist zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG)

- WI CI II 09:30 PK Erneuerbare Energie Österreich "Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes nachbessern - Stolpersteine auf dem Weg zur Energiewende müssen noch beseitigt werden" u.a. mit GF Moidl (IG Windkraft), GF Ablinger (Kleinwasserkraft Österreich), Vorstandsvors. Paierl (Photovoltaic Austria), Präsident Wagner (Anmeldung erforderlich)

* 09:00 WI II Bekanntgabe Statistik Austria "Wohnen 2019"

- 10:00 WI II PK "Bauwirtschaft 2021 - Quo Vadis: Konjunkturmotor oder -bremse? - Städte- und Gemeindebund, Bausozialpartner und private Auftraggeber präsentieren Wege aus der Krise" mit Städtebund-Präs. Bgm. Ludwig, Gemeindebund-Präs. Riedl, Frömmel (Sprecher Bauhauptgewerbe), Wedl-Kogler (Sprecherin Baunebengewerbe), VÖPE-Präsident Soravia, GBH-Bundesvors. Muchitsch (Anmeldung erforderlich) (auch online via Zoom - Daten nach Anmeldung)

* 10:00 WI Bekanntgabe Bank Austria "Einkaufsmanagerindex Oktober"

- 10:00 WI AI Online-PK Attac "EU-Mercosur - Nicht nachhaltig, trotz Zusatzdokumenten" mit Handelsexpertin Gramann (Deutschland), Handelsexpertin Strickner (Österreich)

- 13:00 WI II XI PK Verbund AG, Initiative zukunft.lehre.österreich, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) "Image der Lehre: Österreichs Lehrlingsausbildung - Kraftwerk für die heimische Wirtschaft" mit Wirtschaftsministerin Schramböck, stv. Vorstandsvors. Strugl (Verbund), Vizepräs. Angerlehner (WKOÖ), GD Steinecker (Energie AG)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 10:00 WI PK Wirtschaftskammer Kärnten (WK) "Wirtschaftsfaktor Seilbahnen - Skigenuss in Zeiten der Pandemie" mit u. a. Fachgruppenobmann Kapeller-Hopfgartner (auch online via Eyeson)

OBERÖSTERREICH

Steyr

* 10:00 WI Digitale PK BMW Group "Neues Montageband" mit GF Susanek

DEUTSCHLAND

Berlin

* 07:00 WA WB Bekanntgabe Delivery Hero "Trading Update 3. Quartal"

Frankfurt

* 07:00 WA Bekanntgabe Deutsche Bank "Ergebnis 3. Quartal"

Hamburg

* 08:00 WA Bekanntgabe Beiersdorf "Umsatz 9 Monate" - 10:30 Telefonkonferenz

Herzogenaurach

* 08:00 WA Bekanntgabe Puma "Ergebnis 3. Quartal" - 9:30 Telefonkonferenz

Ludwigshafen

* 07:00 WA Bekanntgabe BASF "Ausführliches Ergebnis 3. Quartal" - 9:00 Presse-Telefonkonferenz

FRANKREICH

Paris

* 07:30 WA Bekanntgabe PSA Peugeot Citroen "Umsatz 3. Quartal"

GROSSBRITANNIEN

London

* 13:00 WA Bekanntgabe GlaxoSmithKline "Ergebnis 3. Quartal"

JAPAN

Tokio

* 07:00 WA IT Bekanntgabe Sony "Ergebnis 2. Quartal bzw. 1. Halbjahr"

NIEDERLANDE

Amsterdam

* 13:00 WA Bekanntgabe Fiat Chrysler Automobiles NV "Ergebnis 3. Quartal"

SPANIEN

Madrid

* 06:50 WA Bekanntgabe Banco Santander "Ergebnis 3. Quartal"

USA

Chicago

* 12:30 WA Bekanntgabe Boeing "Ergebnis 3. Quartal"

Dearborn

* 21:11 WA Bekanntgabe Ford Motor "Ergebnis 3. Quartal"

Fairfield (Connecticut)

* 11:20 WA Bekanntgabe General Electric "Ergebnis 3. Quartal"

Foster City (Kalifornien)

* 21:05 WA Bekanntgabe Visa "Ergebnis 4. Quartal"

Santa Clara (Kalifornien)

* 21:15 WA Bekanntgabe eBay "Ergebnis 3. Quartal"

APA - Termine am Donnerstag, 29. Oktober 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe AMAG "Ergebnis 3. Quartal"

* 07:00 WI WB Bekanntgabe OMV AG "Ergebnis 3. Quartal"

EUROPÄISCHE UNION

Brüssel

* AA CA WA EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (per Video)

BELGIEN

Leuwen

* 07:00 WA Bekanntgabe Anheuser-Busch InBev "Ergebnis 3. Quartal"

DEUTSCHLAND

Bad Homburg

* 07:00 WA Bekanntgabe Fresenius SE, Fresenius Medical Care (FMC) "Ergebnis 3. Quartal"

Frankfurt

* 09:00 WA Zinspolitische Sitzung des EZB-Rats - 13:45 Ergebnis erwartet - 14:30 PK

Wolfsburg

* 07:30 WA Bekanntgabe Volkswagen (VW) "Ergebnis 3. Quartal"

FINNLAND

Helsinki

* 07:00 WA IT Bekanntgabe Nokia "Ergebnis 3. Quartal"

FRANKREICH

Paris

* 07:30 WA Bekanntgabe Sanofi "Ergebnis 3. Quartal"

GROSSBRITANNIEN

London

* 08:00 WA IT Bekanntgabe BT Group (British Telecom) "Ergebnis 2. Quartal bzw. 1. Halbjahr" (Ortszeit: 07:00 Uhr GMT+0)

* 08:00 WA Bekanntgabe Lloyds Banking Group "Interim Statement 3. Quartal"

NIEDERLANDE

Amsterdam

* 06:30 WA Bekanntgabe Airbus Group "Ergebnis 3. Quartal"

Den Haag

* 08:00 WA Bekanntgabe Royal Dutch Shell "Ergebnis 3. Quartal"

SCHWEIZ

Zürich

* 06:45 WA Bekanntgabe Credit Suisse Group (CS Group) "Ergebnis 3. Quartal"

SPANIEN

Madrid

* 07:30 WA IT Bekanntgabe Telefonica "Ergebnis 3. Quartal"

USA

Cupertino (Kalifornien)

* 21:30 WA Bekanntgabe Apple "Ergebnis 4. Quartal"

Menlo Park

* 21:05 WA IT Bekanntgabe Facebook "Ergebnis 3. Quartal"

New York

* 11:00 WA WB KA Bekanntgabe Spotify "Ergebnis 3. Quartal"

San Francisco

* 21:00 WA IT Bekanntgabe Twitter "Ergebnis 3. Quartal"

Seattle

* 21:05 WA Bekanntgabe Starbucks "Ergebnis 4. Quartal"

Washington

* 13:30 WA WB Bekanntgabe US-BIP 3. Quartal (1. Schätzung)

APA - Termine am Freitag, 30. Oktober 2020

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Palfinger AG "Ergebnis 3. Quartal"

- WI WB o HV BAWAG

- WI CI Weltspartag - heuer in Form von ein bis zwei "Weltsparwochen"

* GRAFIK 09:00 WI Wifo veröffentlicht Schnellschätzung zum österreichischen BIP im 3. Quartal

- 09:30-12:00 WI Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - Dialog mit Institutionen in Österreich anlässlich der Überarbeitung der geldpolitischen Strategie der EZB

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* 11:00 WA Bekanntgabe Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung)

* 11:00 WA Bekanntgabe Eurozone-BIP 3. Quartal (1. Veröffentlichung)

* 11:00 WA Bekanntgabe EU-Arbeitsmarktdaten September

DEUTSCHLAND

Ingolstadt

* 10:00 WA Bekanntgabe Audi "Ergebnis 3. Quartal"

Wiesbaden

* 08:00 WA Deutsches BIP 3. Quartal (1. Publikation)

FRANKREICH

Courbevoie

* 08:05 WA Bekanntgabe Total "Ergebnis 3. Quartal"

Paris

* 07:15 WA Bekanntgabe Air France-KLM "Ergebnis 3. Quartal"

ITALIEN

Rom

* 07:50 WA Bekanntgabe Eni "Ergebnis 3. Quartal"

SCHWEIZ

Jona

* 06:30 WA Bekanntgabe LafargeHolcim "Ergebnis 3. Quartal"

Zürich

* 07:00 WA Bekanntgabe Swiss Re "Ergebnis 3. Quartal"

SPANIEN

Bilbao

* 07:10 WA Bekanntgabe BBVA "Ergebnis 3. Quartal"

USA

* 12:35 WA Bekanntgabe Exxon Mobil Corp "Ergebnis 3. Quartal"

New York

* 15:00 WA Bekanntgabe US-Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage)

San Ramon (Kalifornien)

* 11:45 WA Bekanntgabe Chevron Corp "Ergebnis 3. Quartal"