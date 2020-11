Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 02.10. bis 08.11.

Der am Dienstag startende Lockdown in Österreich und weltweite Anti-Pandemiemaßnahmen werden das - verbleibende - Geschehen in der Wirtschaft prägen. Hierzulande müssen Gastronomie und Hotellerie schließen. Trotz des Stillstands läuft aber die Quartalsberichtssaison weiter - Schwergewichten wie Erste Group, Wienerberger, Andritz oder Verbund melden ihren Unternehmenszahlen. Arbeitsmarktdaten für Oktober stehen genau so an, wie eine Zinssitzung der US-Notenbank Fed.

Am Montag kommen die Arbeitslosenzahlen für Oktober. Über ihr jüngstes Geschäftsquartal berichten Erste Group und Ryanair.

Das Halbleiterunternehmen AT&S kommentiert am Mittwoch seine Halbjahreszahlen. Für die nächste Schuldenaufnahme des Staates findet eine Bundesanleihen-Auktion statt. Die Finanzminister der Eurogruppe tagen virtuell statt in Brüssel. International kommen Quartalsberichte von Bayer, Valneva, Fraport, BNP Paribas oder Axa. Die Osram-Aktionäre sollen bei einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht zu einem Vertrag über die Beherrschung durch die steirische ams AG geben.

Lenzing, Borealis und Addiko Bank kommen am Mittwoch mit Quartalszahlen. Der neue Obmann der WKÖ-Tourismussparte Seeber ist Gast im Klub der Wirtschaftspublizisten - in einer ganz besonders schwierigen Phase für seine Branche. Die EU-Finanzminister treffen einander online. International berichten BMW, Hannover Rück, Vonovia und Zalando über ihren Geschäftsgang. Aus den USA kommen die Außenhandelszahlen für September.

Am Donnerstag kommt die Herbst-Konjunkturprognose der EU-Kommission. Die AUA und ihr Mutterkonzern Lufthansa berichten über den noch immer daniederliegenden Flugverkehr. Zudem kommen Zahlen von Wienerberger, Andritz, Verbund sowie UniCredit, Commerzbank, Münchener Rück, ProSiebenSat.1, GM, Uber und Alibaba. In Eisenstadt erfolgen bei der Sitzung des Landtags-Untersuchungsausschusses zur Causa Commerzialbank Mattersburg die Befragungen der ersten Auskunftspersonen. Die US-Notenbank Fed gibt nach ihrer Zinssitzung die Beschlüsse bekannt, die von Fed-Chef Powell anschließend vor Journalisten kommentiert werden. In Hongkong steht mit der Alibaba-Finanztochter Ant der vermutlich größte Börsengang weltweit im heurigen Jahr an.

Berichte von Polytec, ams, Osram, der deutschen Allianz, der kanadischen Magna sowie Atrium European Real Estate stehen am Freitag an. Außerdem kommen die auch für die Fed-Zinspolitik maßgeblichen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Oktober.

Die chinesischen Außenhandelsdaten Oktober sind für Samstag angekündigt.