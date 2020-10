Sieben Tage Kultur - Die Woche 26.10. bis 01.11.

Die kommende Woche kann man mit drei Worten zusammenfassen: Viennale, Wien Modern und Theaterpremieren. Also ist für fast jeden Geschmack etwas dabei, wenn Michael Maertens im Akademietheater in "Automatenbüffet" auf der Bühne steht, das RSO im Konzerthaus gastiert oder Diagonale-Preisträgerin Sandra Wollner ihren Streifen "The Trouble with Being Born" auf der Viennale präsentiert. Und das Festspielhaus St. Pölten gibt seine neue Leitung bekannt.

Am Montag, dem Nationalfeiertag, kann man der Leistungsschau am Heldenplatz vor allem im Kino entkommen. Am späten Nachmittag findet sich mit Sandra Wollners Dystopie "The Trouble with Being Born" ein Gruß aus der coronabedingt abgesagten Diagonale im Viennale-Programm. Wer geplant hatte, den Feiertag mit dem Nachwuchs in der Staatsoper bei der Premiere von Nina Blums "Die Entführung aus dem Zauberreich" nach Mozart zu verbringen, muss aufgrund der Coronakrise leider auf einen späteren Zeitpunkt hoffen. Bleibt die Aussicht auf ein Kunstprojekt, das bei Schönwetter über den Dächern der Stadt zu bewundern sein wird: Die Künstlerin Barbara Anna Husar lässt einen Heißluftballon in Form eines Kuheuters aufsteigen.

Die Qual der Wahl haben Cineasten am Dienstag, wenn es um die Entscheidung geht, im Urania Kino der Premiere von Gia Coppolas "Mainstream" oder doch "The World to come" von Mona Fastvold im Gartenbaukino beizuwohnen. Bei letzterem handelt es sich um einen historischen Film, in dem sich zwei Frauen im 19. Jahrhundert ineinander verlieben, obwohl es für diese Art der Beziehung schlicht noch kein mögliches Rollenbild gibt.

Die Salzburger Festspiele haben im Jubiläumsjahr zwei Forschungsprojekte zum Leben und künstlerischen Werk von Leopoldine "Poldi" Wojtek in Auftrag gegeben, die am Mittwoch präsentiert werden. Die Malerin und Grafikerin hat 1928 das bis heute gültige Festspiellogo gestaltet. Sie gilt gleichzeitig aber als spätere Profiteurin des NS-Regimes. Das Festival hat darum den Zeithistoriker Oliver Rathkolb beauftragt, die persönliche und kulturpolitische Sozialisation von Poldi Wojtek vor 1933, ihre Beziehungen als Poldi Wojtek-Mühlmann zum Nationalsozialismus sowie ihren weiteren Werdegang nach 1945 zu durchleuchten. Am späten Nachmittag ist dann bei der Viennale Evi Romens gerade beim Zürich Film Festival gekürte Regiedebüt "Hochwald" im Gartenbaukino zu erleben.

Der Donnerstag bringt schließlich neben dem Venedig-Preisträger "Nomadland" von Chloe Zhao (Gartenbaukino) im Rahmen der Viennale auch den ersten von zahlreichen Terminen für Theaterfans: In den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt feiert "Monsieur Pierre geht online" von Folke Braband Premiere. Werner Sobotka inszeniert die Theaterversion nach dem Film "Un profil pour deux" von Stephane Robelin mit Wolfgang Hübsch und Susa Meyer.

Richtig dicht wird schließlich der Freitag: Am Vormittag wird bekannt gegeben, wer ab Herbst 2022 die Geschicke des Festspielhauses St. Pölten leiten wird. Im Akademietheater verkörpert abends Michael Maertens im 1932 uraufgeführten "Automatenbüffet" von Anna Gmeyner den Eigenbrötler Leopold Adam, der sich mit einem Fischzuchtprojekt in die Annalen seines Heimatortes einschreiben möchte und dabei von einer jungen Frau, die er vor dem Selbstmord bewahrt, unerwartete Hilfe erfährt. Regie führt Barbara Frey. Das Eröffnungskonzert von Wien Modern im Konzerthaus bestreiten unterdessen das RSO Wien und Violonistin Tabea Zimmermann unter dem Titel "Tuning of Mind and Body" unter dem Dirigat von Leo Hussain. Auf dem Programm stehen Werke von Pauline Oliveros, Enno Poppe, German Toro Perez und Hugues Dufourt. Eine Uraufführung hat das Schauspielhaus Wien im Ärmel, wo am Freitagabend "Tragödienbastard" von Ewelina Benbennek Premiere feiert. Florian Fischer inszeniert den "polyfonen Text aus Familienerinnerungen und dem wütenden Gedankenstrom einer um ihre Sprache und ihren Platz in der Welt ringenden Protagonistin".

Opernfreunde zieht es am Samstag nach Salzburg, wo das Landestheater mit der konzertanten Premiere von "Margarethe (Faust)" von Charles Gounod aufwartet. Am Sonntag steht schließlich im Gartenbaukino die Abschlussgala der Viennale mit der Premiere von "The Truffle Hunters" von Michael Dweck und Gregory Kershaw auf dem Programm. Wer keine Karten bekommen hat oder ohnehin eher der Klassik zugeneigt ist, kann sich im Konzerthaus das Wien-Modern-Konzert "In the Realms of the Unreal" des Arditti Quartets zu Gemüte führen, das Werke von Julian Carrillo, Karlheinz Essl, James Clarke und Olga Neuwirth im Talon hat.

