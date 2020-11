Sieben Tage Kultur - Die Woche 02.11. bis 08.11. - AKTUALISIERT

Die dicht geplante Kulturwoche fällt größtenteils aus. Nach den am Samstag verkündeten Maßnahmen - Schließungen von Theatern, Museen, Opern- und Konzerthäusern sowie Kinos - bleibt nur mehr der Montag über. Allerdings musste das Volkstheater seine geplante Spielplanpräsentation von Neo-Intendant Kay Voges wegen eines Coronafalls in der Dramaturgie absagen. Wann und in welcher Form das Programm nun präsentiert werden soll, war am Sonntag noch offen.

Nichts wird es auch am Dienstag mit der Präsentation der Neuaufstellung der pathologisch-anatomischen Sammlung im Wiener "Narrenturm" durch das Naturhistorische Museum, in welcher Form die Wagenburg von Schloss Schönbrunn die neue Schau "Coronas Ahnen - Masken und Seuchen am Wiener Hof 1500-1918" nun vielleicht online zugänglich macht, ist noch offen. Abgesagt ist die 52. Ausgabe der Messe Art & Antique, die von 5. bis 8. November angesetzt war. "Die Entwicklungen in dieser Schärfe waren für uns nicht absehbar. Bis zum Schluss haben wir fest an das Projekt geglaubt, waren optimistisch und engagiert", ärgerte sich Alexandra Graski-Hoffmann am Sonntag in einer Aussendung: "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Veranstaltungen und Messen sicher durchgeführt werden können."

Auch die u.a. im Haus der Geschichte oder im mumok geplanten Ausstellungseröffnungen entfallen. Inwiefern die im Wiener Depot geplante Diskussion mit Kulturexpertinnen und -experten verschiedener Parlamentsparteien unter dem Titel "Kulturpolitik - raus aus der Krise" - etwa online - stattfinden kann, ist noch offen.

Fix absagen muss das eben erst eröffnete Wien-Modern-Festival die Termine der kommenden Woche, Intendant Bernhard Günther will sich aber darum bemühen, zumindest einige Formate als Stream oder durch Verschiebung zu retten. Im Wochenprogramm fand sich etwa "Der Zorn Gottes" von Sofia Gubaidulina - ursprünglich ein Auftragswerk der Osterfestspiele Salzburg - das vier gescheiterten Versuchen einer Uraufführung nun einen fünften hinzufügt. Am Samstag war ein wahrer Premierenmarathon vorgesehen. In der Volksoper sollte Verdis "Die Macht des Schicksals" konzertant gegeben werden, während der Auftritt der Musicbanda Franui im Burgtheater, "Arthur Schnitzlers Reigen", dank Regina Fritsch und Sven-Eric Bechtolf immerhin als Konzert mit Drama angekündigt war. Ins Wasser fällt nun auch in Linz die Uraufführung des Musicals "The Wave (Die Welle)" von Or Matias im Landestheater, in Graz stand mit Puccinis "Madama Butterfly" an der Oper ein Klassiker vom Niederländer Floris Visser auf dem Programm. Nicht eröffnen kann nun auch das KlezMore-Festival, das bis 22. November dem jüdischen Musikschaffen ein Forum bieten hätte sollen.