Sieben Tage Innenpolitik - Die Woche 26.10. bis 1.11.

In der kommenden Woche sind innenpolitisch relevante Termine vorerst rar gesät. Das liegt nicht nur daran, dass erstmals bundesweite Herbstferien auf dem Programm stehen. Auch die am Sonntag angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Kraft tretenden, verschärften Maßnahmen tragen wohl das Ihrige dazu bei. Selbst der Nationalfeiertag und die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres werden cornabedingt nicht in gewohnter Form ablaufen.

Noch vor den eigentlichen Feierlichkeiten trifft sich die Bundesregierung am Nationalfeiertag am Montag zu einem Ministerrat. Danach folgen die Kranzniederlegungen bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Van der Bellen und die Bundesregierung sowie die feierliche Angelobung von 300 Rekruten. Neue Wege muss hingegen die Leistungsschau des Bundesheeres just zu ihrem 25-jährigen Jubiläum gehen. Statt physischer Präsenz soll es diesmal ein "Hybrid-Event" werden, das drei Stunden live vom ORF und privaten TV-Sendern übertragen wird. Zu sehen sind dabei etwa ein Überflug am Heldenplatz mit Eurofightern und Saab-Fliegern sowie Fallschirmspringer mit Livekameras. Und auch der Bundespräsident lädt heuer aufgrund der Pandemie nur virtuell in die Hofburg. Gleich tut es ihm das Parlament.

Am Dienstag beginnt dann eben dort die dreitägige Tagung der ICOAF, einer Plattform für die Förderung der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte, zu der die Parlamentarische Bundesheerkommission gemeinsam mit DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance - geladen hat. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bricht indes zu einem Besuch in die bayerische Hauptstadt München auf, wo sie u.a. mit Ministerpräsident Markus Söder zusammentrifft.

Nur einen Tag nach ihrem 75. Geburtstag erhält am Mittwoch die erste Landeschefin Österreichs, Waltraud Klasnic (ÖVP), vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) den Ehrenring des Landes. An diesem Tag stellt auch die Ärztekammer die Ergebnisse einer Befragung von auszubildenden Ärzten vor, wie aus deren Sicht die Ausbildung verbessert werden könnte. Ministerrat findet keiner statt, weil dieser schon am Nationalfeiertag zusammen kommt/bei.

Am Donnerstag legt Bundespräsident Van der Bellen im Vorfeld von Allerseelen an der Präsidentengruft sowie an den Mahnmalen für die Gefallenen des I. und II. Weltkrieges einen Kranz nieder.

Vorerst ausgedünnt sind die Termine am Freitag, Samstag und Sonntag, auf den heuer Allerheiligen fällt.

