Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 26.10. bis 01.11.

Die kommende Woche, die in Österreich auch durch die ersten bundesweiten Herbstferien geprägt ist, steht außenpolitisch weiterhin im Zeichen der Kampagnen vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November. Ein weiteres zentrales Thema bleiben die Maßnahmen der Staaten zur Einschränkung der Corona-Pandemie. Und mehrere Länder werden von Protesten erschüttert.

In den USA schaut man in der Woche, die Österreich mit dem Nationalfeiertag (26. Oktober) beginnt, aber auch auf eine anstehende Entscheidung, die das 330-Millionen-Einwohner-Land für die nächsten Jahrzehnte nachhaltig prägen könnte. Am Montag stimmt nämlich der US-Senat über die Bestellung der konservativen Richterin Amy Coney Barrett an den Obersten Gerichtshof auf Lebenszeit ab.

Da die Republikaner von Präsident Donald Trump in der Vertretung der 50 Gliedstaaten die Mehrheit haben, erscheint ein Votum für die 48-jährige Barrett wahrscheinlich. Damit würde sich der Anteil der Konservativen im Gremium, das Politik und Gesellschaft in den USA seit Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet, auf sechs zu drei erhöhen. Die Demokraten hatten gefordert, Trump solle so knapp vor der Präsidentenwahl keine Nachfolgerin mehr für die im September verstorbene liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg einsetzen.

Unterdessen hat die Corona-Pandemie Europa weiterhin fest im Griff. Die Infektionszahlen in vielen Ländern, darunter auch in Österreich, steigen unaufhörlich, damit einher gehen immer strengere Maßnahmen bis hin zum Lockdown. Auch die Reisefreiheit innerhalb Europas hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten eingeengt: Immer wieder werden neue Reisewarnungen ausgesprochen. In dieser Situation treffen einander die Staats- und Regierungschefs der EU am Mittwoch zu einem Sondergipfel, um über die Situation zu beraten. Aufgrund der Situation finden diese Gespräche nur virtuell statt.

Trotz aller Corona-bedingten Schwierigkeiten pflegt auch die österreichische Politik weiterhin die internationale Besuchsdiplomatie. Am Dienstag stattet Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) der bayerischen Hauptstadt München einen Besuch ab. Neben einem Treffen mit Ministerpräsident Markus Söder sind ein Besuch in der Israelitischen Kultusgemeinde, ein Arbeitsessen mit Wirtschaftsvertretern sowie ein Expertentreffen zum Thema "Hass im Netz" vorgesehen.

Die vergangenen Wochen haben sich in mehreren Ländern auch politisch sehr unruhig gestaltet. In Thailand finden etwa seit Wochen Demonstrationen statt, die demokratische Reformen fordern, die diesmal auch das bisher unantastbare Königshaus betreffen. Regierungschef Prayut Chan-o-cha sucht unterdessen die Deeskalation: Das thailändische Parlament will am Montag und Dienstag eine Sondersitzung zum Umgang mit den Forderungen abhalten.

Währenddessen gehen in Weißrussland (Belarus) die seit Monaten anhaltenden Proteste ebenfalls weiter, eine Lösung in dem Machtkampf ist aber nach wie vor nicht in Sicht. Staatspräsident Alexander Lukaschenko scheint zwar geschwächt, sitzt aber fest genug im Sattel, als die im litauischen Exil lebende Swetlana Tichanowskaja so einfach seinen Platz einnehmen könnte. Zumindest moralisch gestärkt wurde die weißrussische Opposition in der Vorwoche durch die Verleihung des Sacharow-Preises des Europaparlaments.

Mehrere Wahlen finden in dieser Woche ebenfalls statt, darunter Parlamentswahlen in Georgien und Belize, Präsidentenwahlen in Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) und in der Republik Moldau sowie Präsidenten- und Parlamentswahlen in Tansania.

In Georgien hofft am Samstag der im ukrainischen Exil lebende Ex-Präsident Michail Saakaschwili auf ein Comeback und damit auf ein neues Kapitel seiner an Höhen und Tiefen nicht gerade armen politischen Karriere. Georgiens wichtigste Oppositionspartei UNM will nämlich mit Saakaschwili als Kandidaten Regierungschef Bidsina Iwanischwili und seine Partei Georgischer Traum besiegen. Der zwischen 2004 und 2013 als Präsident amtierende Saakaschwili war 2015 aus der Kaukasus-Republik ausgebürgert worden und ging in die Ukraine. Er war zwischendurch Gouverneur der Region Odessa, bis er sich mit dem damaligen Präsidenten Petro Poroschenko überwarf. Derzeit fungiert er als Reformberater des aktuellen ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj.

In der Republik Moldau (Moldawien) wird bei der Präsidentenwahl am Sonntag eine Richtungsentscheidung erwartet. Chancenreichste Kandidaten sind der seit 2016 amtierende pro-russische Amtsinhaber Igor Dodon, der in den Umfragen deutlich führt, und seine pro-europäische Gegenkandidatin, Ex-Regierungschefin Maia Sandu. Die beiden waren sich bereits im Wahlkampf 2016 gegenübergestanden. Gleichzeitig schaut der Kreml ebenfalls interessiert auf das Votum in der mehrheitlich rumänischsprachigen Ex-Sowjetrepublik. Moskau warf Washington bereits im Vorfeld vor, bei einer Wiederwahl von Dodon eine "Revolution" entfachen zu wollen. Gleichzeitig warnten die oppositionellen Kandidaten vor möglichen Wahlfälschungen zugunsten des Staatschefs.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 26. Oktober 2020 PORTUGAL Lissabon EU-Parlamentspräsident Sassoli in Portugal (geplant) THAILAND Bangkok Sondersitzung des thailändischen Parlaments zu Protesten (26.10.-27.10.) UNO New York Konferenz zum 75. Jahrestag der Gründung der UNO USA Washington US-Senat stimmt über Amy Coney Barrett als Richterin des Supreme Court ab (geplant) Dienstag, 27. Oktober 2020 DEUTSCHLAND (BAYERN) München Europaministerin Edtstadler in München Besuch bei Israelitischer Kultusgemeinde München und Oberbayern (Treffen mit Vorsitzender Knobloch) Treffen mit Expertinnen und Experten zum Thema Verschwörungstheorien/Hass im Netz Mittagessen mit Wirtschafts-Vertreterinnen und -Vertretern Treffen mit bayerischem Ministerpräsidenten Söder THAILAND Bangkok Sondersitzung des thailändischen Parlaments zu Protesten (26.10.-27.10.) Mittwoch, 28. Oktober 2020 LIBANON/ISRAEL Beirut/Jerusalem Wiederaufnahme der Gespräche zwischen dem Libanon und Israel über Festlegung ihrer Seegrenze TANSANIA Daressalam Präsidenten- und Parlamentswahlen in Tansania Donnerstag, 29. Oktober 2020 WIEN 16:00 Online-Journalistenseminar forum journalismus und medien wien (fjum), Vertretung der EU-Kommission "The importance of the US elections for the European Union" mit Walter Russell Mead (Hudson Institute, Washington DC), Martin Selmayr (Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich) (Anmeldung erforderlich) EUROPÄISCHE UNION Brüssel EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (per Video) Freitag, 30. Oktober 2020 DEUTSCHLAND Erfurt Parteitag der deutschen Linken (30.10.-1.11.) Samstag, 31. Oktober 2020 COTE D'IVOIRE (ELFENBEINKÜSTE) Yamoussoukro Präsidentenwahl in Cote d'Ivoire GEORGIEN Tiflis Parlamentswahlen in Georgien Sonntag, 01. November 2020 ALGERIEN Algier Verfassungsreferendum in Algerien BELIZE Belmopan Parlamentswahl in Belize REPUBLIK MOLDAU (MOLDAWIEN) Chisinau Präsidentenwahl in der Republik Moldau