Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 02.11. bis 08.11. - AKTUALISIERT

Während Österreich am Dienstag in den zweiten Corona-Lockdown geht, findet in den USA das weltpolitische Ereignis des Jahres statt: Die US-Bürger sind aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen, und es ist nicht nur wegen der Pandemie alles andere als eine normale Wahl. Sowohl der republikanische Amtsinhaber Donald Trump als auch sein demokratischer Herausforderer Joe Biden sehen nämlich bei dem Urnengang die amerikanische Demokratie als solches auf dem Spiel.

Während der demokratische Ex-Vizepräsident mit einem deutlichen Umfragevorsprung in den Wahltag geht, hofft der Amtsinhaber mit Blick auf die republikanische Parteifarbe auf eine "riesige rote Welle" in der letzten Phase. Doch selbst wenn es diese geben sollte, könnte sie nicht ausreichen, hat doch schon deutlich mehr als die Hälfte der erwarteten Wähler ihre Stimme abgegeben. Bis zum Wochenende wurden 90 Millionen Stimmen von Früh- und Briefwählern gezählt, das entspricht zwei Drittel aller im Jahr 2016 abgegebenen Stimmen.

Obwohl Biden in den landesweiten Umfragen mit rund zehn Prozentpunkten führt, erwarten Experten keine Entscheidung in der Wahlnacht. Entscheidend sind nämlich die Rennen in einigen besonders umkämpften Bundesstaaten, wo der Demokrat einen deutlich geringeren Vorsprung hat. Nach dem US-Wahlrecht wird der Präsident nämlich indirekt von Wahlmännern gewählt, wobei in fast allen Staaten der jeweils siegreiche Kandidat alle Elektorenstimmen des Staates erhält. Trump hatte sich vor vier Jahren mit knappen Siegen in einigen Staaten gegen Clinton durchsetzen können, die landesweit um drei Millionen Wählerstimmen mehr erhalten hatte.

Das größte Augenmerk liegt heuer auf dem Staat Pennsylvania, wo es in der Wahlnacht kein belastbares Ergebnis geben wird, weil die Briefwahlstimmen erst später ausgezählt werden. Anders sieht es im Schlüsselstaat Florida aus, wo die Brief- und Frühwählerstimmen bereits vor dem Wahltag gezählt werden. Während Trump auf einen Sieg in Pennsylvania angewiesen ist, könnte Biden mit einem Sieg in Florida den Sack zumachen. Beide Staaten hatte Trump im Jahr 2016 gewonnen.

Trump hatte im Vorfeld der Wahl wiederholt vor massivem Betrug mit Briefwahlstimmen gewarnt und seine Anhänger aufgerufen, sich als "Poll Watcher" in Wahllokalen zu verdingen. Kritiker sehen darin einen Versuch, demokratische Wähler einzuschüchtern. Zudem halten Trumps Behauptungen, dass Briefwahlstimmen manipuliert werden, einer Überprüfung nicht stand. Während die Demokraten im Vorfeld massiv auf die Briefwahl setzten, um damit traditionell politikferne Wählerschichten wie Minderheiten oder Erstwähler zu mobilisieren, gab es im Fall Pennsylvanias zuletzt auch Aufrufe, persönlich zu wählen. Es wird nämlich befürchtet, dass Trump mit der Unterstützung des konservativen US-Höchstgerichts die Annullierung von Briefwahlstimmen erreichen könnte.

Unterdessen nehmen die Spannungen wegen den Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über die Mohammed-Karikaturen immer blutigere Formen an: Am Donnerstag wurden in einer Kirche in Nizza drei Menschen von einem offenbar islamistisch motivierten Messerattentäter ermordet. Auch in Avignon sowie vor dem französischen Konsulat im saudi-arabischen Jeddah wurden Menschen von mutmaßlichen Attentätern attackiert. Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus.

Der Konflikt hatte begonnen, nachdem am 16. Oktober ein französischer Lehrer von einem mutmaßlichen Islamisten in einem Vorort von Paris enthauptet worden war, weil er im Unterricht Karikaturen über den islamischen Propheten Mohammed als Anschauungsmaterial gezeigt hatte. Macron verteidigte daraufhin energisch die Karikaturen als von der Meinungsfreiheit gedeckt, worauf mehrere islamische Länder protestierten und die Türkei gar einen Boykott französischer Waren ankündigte. Nach den Attentaten vom Donnerstag verurteilte Ankara die Taten.

Währenddessen bleibt die Corona-Pandemie für den Alltag der meisten Länder gerade in Europa bestimmend. Weitere Staaten wie Deutschland und Frankreich haben einen zweiten Lockdown eingeführt, Großbritannien folgt am Donnerstag. In Italien und Spanien scheuen die Regierungen angesichts von Massenprotesten der Bevölkerung, die im Frühjahr massive Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit zu ertragen hatte, noch davor zurück. Die Slowakei stemmt sich mit einer Massentestung seiner Bürger gegen einen kompletten Lockdown.

Die rapide steigenden Infektionszahlen erschweren auch die Besuchsdiplomatie und die persönlichen Kontakte von Politikern untereinander. In der Vorwoche wurde ein EU-Sondergipfel zu den Corona-Maßnahmen wieder über Video abgewickelt, nachdem es zuvor bereits wieder mehrere EU-Treffen in Präsenzform gegeben hatte.

Vergleichsweise unbeachtet finden in dieser Woche Parlamentswahlen in Ägypten und Myanmar (Burma) statt. Während die in mehreren Stufen ablaufend Wahl im Land im Nil angesichts zahlreicher inhaftierter Oppositioneller, Regimekritiker und Journalisten wohl eher der Festigung der autoritären Herrschaft von Präsident Abdel Fattah al-Sisi dienen soll, ist das Votum in Myanmar am Sonntag die Bewährungsprobe der ersten demokratisch gewählten Regierung von Aung San Suu Kyi. Obwohl die Friedensnobelpreisträgerin in den vergangenen Jahren wegen der Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit im mehrheitlich buddhistischen Land international heftige Kritik einstecken musste, ist sie in Myanmar selbst weiterhin populär. Beobachter erwarten einen erneuten Sieg ihrer Partei NLD, trotz der Corona-Pandemie, die das südostasiatische Land vergleichsweise schwer in Mitleidenschaft gezogen hat.