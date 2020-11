Schweizer Konjunkturumfragen zeigen Entspannung im Herbst

Die Schweizer Unternehmen haben ihre Lage zum Herbstbeginn entspannter bewertet. Im Oktober stieg der Geschäftslageindikator deutlich, wie die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich am Mittwoch mitteilte. Mit Blick auf die Nachfrageentwicklung seien einige Wirtschaftsbereiche im Lauf des Monats aber zurückhaltender geworden. Zudem seien die Folgen der neuen Coronamaßnahmen noch unklar.

So fürchten durch die Covid-19-Pandemie derzeit rund 10 Prozent der Betriebe um ihre Existenz, im Gastgewerbe sogar jeder dritte. Insgesamt leiden laut KOF mehr als 60 Prozent der Firmen unter einer schwächeren Nachfrage.

Weiter gut läuft es im Einzelhandel - hier übertraf die Geschäftslage bereits im Sommer das Vorkrisenniveau. Damit sei dieser Wirtschaftsbereich der einzige, in dem die Lage nun günstiger ist als vor der Coronakrise.

Fast an das Vorkrisenniveau heran reiche der Geschäftslageindikator für die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. In den weiteren abgefragten Bereichen wie unter anderem dem verarbeitenden Gewerbe, Baugewerbe oder Großhandel habe sich die Lage im Oktober zwar aufgehellt, sie bleibe aber noch deutlich unter dem Niveau vor der Krise. Das Gastgewerbe bleibt gar weit unter dem Vorkrisenniveau.

Da erst am 28. Oktober die zweite Verschärfung der Coronaschutzmaßnahmen durch die Schweizer Regierung in Kraft trat, fließe diese neue Entwicklung noch kaum in die Umfrage mit ein. Zwar seien einige Unternehmen, die später im Monat auf die Umfrage geantwortet haben, bereits etwas skeptischer gewesen. Ein Einbruch wie im Frühjahr zeichne sich aber derzeit noch nicht ab.