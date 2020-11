Schweizer Einzelhandel legte in den ersten neun Monaten 2020 zu

Der Schweizer Einzelhandel hat sich in den ersten neun Monaten in der Coronakrise positiv entwickelt. Zum Wachstum haben besonders der Lebensmittel- und der "Near-Food"-Bereich beigetragen. Der Trend des Online-Shoppings hielt weiterhin an, wie es im GfK Markt Monitor vom Mittwoch heißt.

Insgesamt verzeichnete der Schweizer Einzelhandel per Ende September gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein klares Plus von 6,6 Prozent. Dies ist zum einen auf das konstante Wachstum von 10,3 Prozent im Lebensmittel- und lebensmittelnahen Bereich zurückzuführen.

Doch auch der Non-Food-Bereich holte trotz der nachhaltigen Beeinflussung der Corona-Auswirkungen signifikant auf und verzeichnete nur noch einen geringfügigen Rückgang von -0,1 Prozent.

Die größten Gewinner im Non-Food-Bereich sind Heimelektronik und Do-it-yourself. In der Heimelektronik ging die Nachfrage nach Monitoren, Flachbildfernsehern, Kopfhörern, Notebooks, PC-Kameras oder Mikrofonen ungebremst weiter. Viele weitere Bereiche florieren ebenfalls, etwa Staubsauger, elektrische Haarschneidegeräte, Gefrierschränke, Weinschränke, Brotback- und Nähmaschinen.

Der Wohnungseinrichtungsmarkt verzeichnete per Ende September ein sehr positives Ergebnis mit einem starken Zuwachs in allen Produktgruppen. Auch der Bereich Freizeit schloss positiv ab, wie es weiter hieß. Besonders gefragt waren insbesondere Fitnessgeräte, E-Bikes, weitere Radsport-Produktgruppen und Spielwaren.

Der Bekleidungsmarkt wiederum erholte sich schrittweise und erreicht im Monat September erstmals ein leichtes Plus.