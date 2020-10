Schwedischer EU-Abgeordneter von sexueller Belästigung freigesprochen

Der rechtspopulistische schwedische EU-Parlamentarier Peter Lundgren ist von einem Gericht vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen worden. Nach Prüfung aller Beweismittel in dem Fall kam das Gericht im schwedischen Jönköping am Mittwoch einstimmig zu dem Schluss, dass es sehr unklar sei, ob, in welcher Weise und unter welchen Voraussetzungen der EU-Politiker die Frau berührt habe und ob diese Handlung in irgendeiner Form als belästigend bezeichnet werden könne.

Kurz vor der Europawahl 2019 waren gegen den Spitzenkandidaten der rechtspopulistischen Schwedendemokraten Voruntersuchungen eingeleitet worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er einer Parteikollegin im Zuge einer Parteiveranstaltung in einem Hotelzimmer im März 2018 an die Brust gefasst haben. Lundgren räumte das zwar ein, bezeichnete den ursprünglichen Bericht der Zeitung "Expressen" darüber aber als übertrieben. Ein straffälliges Verhalten hatte er vor Gericht abgestritten, wie das schwedische Radio berichtete. Die Frau sagte demnach, die Anklage gegen Lundgren sei gegen ihren Willen geschehen.