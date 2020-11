Schramböck: Für bessere Konjunktur niedrigere Infektionszahlen nötig

Nach der alarmierenden Wifo-Prognose, dass die heimische Wirtschaft infolge des zweiten Lockdowns heuer wohl um mehr als siebeneinhalb Prozent einbrechen dürfte, hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) die Menschen zu einer Senkung der Corona-Neuinfektionen aufgerufen. Nur das könne eine rasche Konjunkturerholung ermöglichen. Die SPÖ verlangte von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ein Update für das Budget 2021.

Blümel solle sofort ein Budget mit den richtigen wirtschaftlichen Kennzahlen vorlegen, denn sein bisheriges Budget für nächstes Jahr werde nicht halten, so SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer am Donnerstag in einer Aussendung. Für 2020 und 2021 seien die BIP-Prognosen nun schlechter, und die wirtschaftliche Erholung werde sehr viel langsamer einsetzen als unterstellt. Ein Krisenbudget müsse Beschäftigung, Investitionen, Einkommen, Wachstum im Fokus haben.

Schramböck rief zur Abflachung der Kurve an Covid-19-Neuinfektionen "alle" dazu auf, "daran mitzuwirken und ihre Kontakte einzuschränken". Jede und jeder Einzelne könne mithelfen, schweren Schaden für Unternehmen und Beschäftigte zu verhindern und stattdessen viele heimische Arbeitsplätze zu sichern. Österreich habe bereits einen ersten Lockdown überstanden, "wir werden auch jetzt wieder alles tun, um unsere Betriebe bestmöglich durch diese fordernde Zeit zu bringen", so die Ministerin in einer Aussendung. Schramböck verwies dazu auf die ausgeweitete Kurzarbeit und den Umsatzersatz für Branchen, die von dem seit Dienstag geltenden zweiten Lockdown betroffen sind. Die Kurzarbeit habe sich in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten bewährt. Als "starke Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal" seien mit ihrer Hilfe in den vergangenen Monaten Hunderttausende Jobs gesichert worden.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) geht laut einem Update für 2020 von 7,7 Prozent BIP-Einbruch aus, statt der noch im Oktober erwarteten 6,8 Prozent Minus. 2021 dürfte die Wirtschaft demnach nur 2,8 statt 4,4 Prozent wachsen.