Schallenberg begrüßt vereinbarten Waffenstillstand in Libyen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die Einigung auf einen Waffenstillstand in Libyen begrüßt. "Ich hoffe, dass wir so rasch wie möglich eine Umsetzung der heute getroffenen Vereinbarung sehen werden," so Schallenberg in einer Mitteilung vom Freitag. Hier seien die Konfliktparteien selbst, aber auch die internationale Staatengemeinschaft in der Pflicht.

Schallenberg betonte außerdem, dass "die eklatanten Brüche des UNO-Waffenembargos endlich aufhören und alle ausländischen Truppen ausnahmslos und umgehend abgezogen werden" sollen. "Es kann nicht sein, dass die UNO, die EU und andere verantwortungsvolle Akteure mit aller Kraft versuchen, den Brand in Libyen zu löschen, während einige Staaten weiterhin unverblümt Öl ins Feuer gießen," so Schallenberg.

General Khalifa Haftar, dessen Truppen große Teile des Landes dominieren, wird von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die schwache, aber international anerkannte Zentralregierung von Fayez al-Sarraj in der Hauptstadt Tripolis von der Türkei unterstützt. "Ein stabiles und prosperierendes Libyen ist im ureigensten Interesse der EU," erklärte der Außenminister weiter, auch mit Blick auf die Migrationsbewegungen über das Mittelmeer in Richtung Europa.

Auch UNO-Generalsekretär António Guterres hat die Einigung auf den Waffenstillstand in Libyen als "fundamentalen Schritt in Richtung Frieden und Stabilität" in dem nordafrikanischen Land begrüßt. Er rufe alle Beteiligten dazu auf, die Vereinbarung zu respektieren und ihre sofortige Umsetzung sicherzustellen, sagte Guterres am Freitag in New York vor Journalisten laut dpa. "Es gibt keine militärische Lösung für den Konflikt in Libyen. Diese Waffenstillstandsvereinbarung ist ein entscheidender Schritt. Aber viel harte Arbeit liegt vor uns."