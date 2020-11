Sanierungsverfahren über Wiener Maschinenbauer Krauseco eröffnet

Über den insolventen Wiener Kfz-Zulieferer Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH ist auf Antrag des Schuldners das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag mitteilte. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Erwin Senoner bestellt. Erste Gläubigerversammlung, Berichtstagsatzung und allgemeine Prüfungstagsatzung sind für 16. Dezember am Handelsgericht (HG) anberaumt.

Die Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH mit 27 Mitarbeitern hat als Insolvenzgrund den Strukturwandel in der Autoindustrie hin zur E-Mobilität angegeben. Die deutsche Schwestergesellschaft hat sich deswegen in ein Schutzschirmverfahren begeben. In Deutschland wird geplant, in Wien, wo die Schulden rund 6,7 Mio. Euro betragen, wird produziert.