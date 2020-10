Salzburger Alkolenker rammte Wagen: 48-Jährige verletzt

In der Stadt Salzburg hat Freitagfrüh ein betrunkener 35-jähriger Autofahrer den Wagen einer 48-Jährigen gerammt. Die Frau kam mit Verdacht auf eine schwere Armverletzung in das UKH. Ihre 14-jährige Tochter dürfte den Unfall ohne Blessuren überstanden haben, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Ein Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der alkoholisierte 35-Jährige wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.