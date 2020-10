S3 zwischen Sierndorf und Stockerau Nord am 28. Oktober gesperrt

Die Weinviertler Schnellstraße (S3) wird am 28. Oktober in Fahrtrichtung Wien zwischen Sierndorf und Stockerau Nord (beide Bezirk Korneuburg) von 9.00 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Die Feuerwehr soll hier eine Einsatzübung abhalten, gab die Asfinag am Freitag bekannt und kündigte zudem Erhaltungsmaßnahmen wie Kanalreinigung und Grünschnitt im gesperrten Bereich an. Eine Umleitung werde eingerichtet.