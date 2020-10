Rouhani: Verhöhnung des Propheten Mohammed beschwört Gewalt herauf

Die Verhöhnung des Propheten Mohammed in Karikaturen kann nach den Worten des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani "Gewalt und Blutvergießen" heraufbeschwören. "Den Propheten zu verunglimpfen, ist keine Leistung. Es ist unmoralisch", sagte Rouhani am Mittwoch bei einer im iranischen Fernsehen übertragenen Rede bei einer Kabinettssitzung.

Er nannte es "erstaunlich", dass die Veröffentlichung solcher Karikaturen ausgerechnet von jenen komme, die für sich die Werte "Kultur und Demokratie" in Anspruch nähmen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in seinem Land energisch verteidigt, nachdem ein französischer Lehrer bei einem islamistischen Anschlag enthauptet worden war, der solche Karikaturen in seinen Unterricht über Meinungsfreiheit einbezogen hatte. Macron hatte zuvor bereits gesagt, der Islam befinde sich in einer "Krise".

Die iranische Regierung hatte in dem Konflikt um die Äußerungen Macron einen Vertreter der französischen Botschaft einbestellt. In dem Gespräch am Montag habe Teheran das "Beharren" Frankreichs auf Veröffentlichung weiterer Mohammed-Karikaturen kritisiert, teilte das iranische Außenministerium mit. Das Verhalten der französischen Behörden sei "inakzeptabel" und verletze "die Gefühle von Millionen Muslimen in Europa und der Welt".

Rouhani sagte nun, die westlichen Staaten müssten verstehen, dass jede "Beleidigung des Propheten eine Beleidigung aller Muslime, aller Propheten, aller menschlichen Werte" sei und damit ein "Herumtrampeln auf der Ethik". "Jeder einzelne Europäer" stehe bei dem Propheten Mohammed "in der Schuld", weil dieser "der Lehrer der Menschlichkeit" gewesen sei, fügte Rouhani hinzu. Der Westen dürfe sich zudem nicht länger in die "internen Angelegenheiten" der muslimischen Welt einmischen, wenn er "wirklich Frieden, Gleichheit, Ruhe und Sicherheit für die heutigen Gesellschaften" wünsche, forderte der iranische Präsident.