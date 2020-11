"Rosenkrieg" unter Rechtsanwaltspaar in Salzburg: Prozess

Mit einem "Rosenkrieg" zwischen einem verheirateten Rechtsanwaltspaar aus Salzburg hat sich am Mittwoch ein Gericht in der Stadt Salzburg beschäftigt. Die Frau soll ihren Mann im Vorjahr genötigt haben, sie werde ihn wirtschaftlich und persönlich vernichten, falls er nicht sein alleiniges Verschulden im Ehescheidungsverfahren angibt. Der Mann wiederum war mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe seiner Frau gedroht, dass er sie mit der Faust am Körper verletzen werde.

Die Advokatin soll gegenüber ihrem Mann auch erklärt haben, sie werde vertrauliche Kundeninformationen weitergeben und seinen Mitarbeitern Videos zuspielen, in denen er bei sexuellen Handlungen zu sehen sei. In dem Prozess am Landesgericht Salzburg gab es auch noch einen dritten Angeklagten. Er soll den Laptop des Rechtsanwaltes aus dessen Pkw entwendet und der Rechtsanwältin Daten daraus auf ihren Computer widerrechtlich überspielt haben.

Der Österreicher wurde wegen widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem und auch wegen Missbrauchs von Computerprogrammen oder Zugangsdaten angeklagt. Bereits vor der Verhandlung kündigte die Richterin an, sie werde die Öffentlichkeit wegen der aktuellen Covid-19-Situation ausschließen, um die Anzahl der Personen im Saal möglichst gering zu halten. Ob heute noch ein Urteil gesprochen wird, war zunächst unklar.