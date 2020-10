Rollcontainer in Wien-Floridsdorf angezündet - Täter stellten sich

Fünf Burschen, die im vergangenen Sommer zwölf volle Rollcontainer vor einem Supermarkt in Wien-Floridsdorf angezündet hatten, haben sich nun gestellt. Am 19. Oktober hatte die Polizei ein Fahndungsfoto der Verdächtigen veröffentlicht. Darauf kamen die Burschen in verschiedene Polizeiinspektionen. Einvernommen wurden sie bisher aber nicht, wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Mittwoch mitteilte.

Die Berufsfeuerwehr Wien hatte am 12. Juli in der Schloßhofer Straße Schlimmeres verhindert. Das Quintett steckte gegen 17.45 Uhr bei einem Supermarkt mit einem Feuerzeug die Warencontainer in Brand. Frisch angelieferte Lebensmittel und Getränke sowie Toiletteartikel gingen in Flammen auf, die sich rasch auf die Fassade ausbreiteten. Die Feuerwehr griff ein, ehe es auch im Geschäftsinneren zu brennen begann. Es entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.