Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit Zuwächsen

Der US-Ölpreis haben sich am Mittwoch im späten europäischen Handel mit Zuwächsen gezeigt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der US-amerikanischen Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) mit 38,66 US-Dollar um 0,70 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Dienstag. Öl der Nordseesorte Brent verteuerte sich um starke 3,0 Prozent auf 40,90 US-Dollar.

An den Rohstoffmärkten stand die Veröffentlichung der aktuellen US-Öllagerdaten im Fokus. In den USA sind in der vergangenen Woche die Rohölbestände um acht Mio. Barrel gesunken. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg in Höhe von 0,3 Mio. Barrel erwartet. Diese Entwicklung deutet üblicherweise auf eine anziehende Ölnachfrage hin und unterstützt generell die Rohölpreise.

Zur Wochenmitte stehen aber auch die Unsicherheiten verbunden mit dem unklaren Ausgang der US-Präsidentschaftswahl im Fokus. Im Duell zwischen dem republikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden zeichnet sich noch keine Entscheidung ab.

Der Goldpreis gab am Mittwochnachmittag klar nach. Gegen 17.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.907,77 Dollar um 0,4 Prozent weniger als 1.914,13 Dollar am Dienstag.