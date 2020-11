Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis holt Anfangsverluste auf

Die Ölpreise haben am Montag ihre anfänglichen Verluste weitgehend aufgeholt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 35,83 US-Dollar rund 0,1 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

Stützend dürfte hierbei wohl die positive Börsenstimmung zu Wochenbeginn gewesen sein. Die Wall Street startete mit klaren Aufschlägen in den Handel, nachdem es auch von Konjunkturseite positive Signale gegeben hatte: Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober deutlich stärker als erwartet aufgehellt.

Einen Tag vor den wichtigen US-Präsidentschaftswahlen bereitet allerdings weiterhin die angespannte Nachfragesituation am Ölmarkt Sorgen. Die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie und die zuletzt in weiten Teilen Europas verhängten Lockdown-Maßnahmen lasten deutlich auf den Preisen am Rohölmarkt.

Der Goldpreis notierte gegen 17.00 Uhr bei 1.888,77 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm) und damit rund 0,6 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Die weitere Entwicklung des Goldpreises in dieser Woche dürfte auch von dem Ausgang der US-Wahl abhängen. Sollte das Resultat zunächst unklar bleiben könnte dies für Unruhe an den Finanzmärkten sorgen und damit den Goldpreis begünstigen.