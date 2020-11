Rohstoffe (11.15) - Ölpreise nach US-Wahl klar höher

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach der US-Präsidentschaftswahl deutlich zugelegt. Gegen 11.15 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,81 Dollar und damit 2,7 Prozent mehr als zuletzt am Dienstag. Auch Öl der nordamerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg im Preis um 0,5 Prozent auf 38,60 US-Dollar.

Wenngleich der US-Wahlausgang zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden ist, hatten die Finanz- und Ölmärkte wohl einen klaren Favoriten: Amtsinhaber Donald Trump. Deshalb war der WTI-Ölpreis in der Nacht um knapp 3 Prozent auf rund 39 Dollar je Barrel gestiegen, bevor sich das Pendel wieder mehr in Richtung Konkurrent Joe Biden bewegte, hieß es bei der Commerzbank.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag klar gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 38,44 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 35,89 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwoch klar tiefer. Gegen 11.15 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.890,97 Dollar (nach 1.914,13 Dollar am Dienstag) gehandelt. Die Aussicht auf eine wochenlange juristische Hängepartie um den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl und die sinkende Wahrscheinlichkeit für ein rasches Stimulierungspaket führen heute zu einer steigenden Risikoaversion an den Märkten, schreiben die Commerzbank-Experten in ihrer Tagesinfo Rohstoffe. Der US-Dollar profitiert davon, während die Edelmetallpreise unter Druck stehen.