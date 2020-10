Rohstoffe (11.00) - Ölpreise unter Druck, Brent verliert 1,7 Prozent

Ähnlich wie an den Finanzmärkten gerät auch der Ölmarkt zur Wochenmitte unter Druck. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,93 Dollar und damit rund 1,7 Prozent weniger als zuletzt am gestrigen Dienstag. Auch der Preis für ein Barrel der nordamerikanischen Sort West Texas Intermediate (WTI) rutschte um 2,4 Prozent auf 37,92 Dollar ab.

Der Preis für US-Öl konnte am gestrigen Dienstag getrieben von den Produktionsunterbrechungen durch den Hurrikan Zeta zunächst klar zulegen. Nach einem negativen Lagerbericht des US-Industrieverband American Petroleum Institute (API) waren die Gewinne allerdings wieder verpufft.

Der gestrige API-Bericht hat für die Woche zum 23. Oktober einen Anstieg der US-Rohölvorräte um 4,6 Millionen Barrel gezeigt. Am Mittwoch werden im Tagesverlauf die offiziellen Daten der US-Regierung erwartet.

Das große Thema bleibt jedoch auch am Ölmarkt die Coronakrise. Die weltweit steigenden Infektionszahlen belasten den Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft und damit die Nachfrage nach Rohöl. In Deutschland wie auch vielen anderen europäischen Ländern droht ein neuerliches Herunterfahren der Wirtschaft zur Eindämmung der Pandemie.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag etwas gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis am Vortag mit 39,53 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 39,22 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Mittwochvormittag leicht nach. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.900,72 Dollar rund 0,2 Prozent weniger als am gestrigen Dienstag. Damit hielt sich der Goldpreis knapp über der 1.900-Dollar-Marke.