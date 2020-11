Rohstoffe (11.00) - Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel deutlich nachgegeben. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 37,20 US-Dollar und damit rund 2 Prozent weniger als zuletzt am vergangenen Freitag. Auch der Preis für ein Barrel der nordamerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um knapp 2,4 Prozent auf 34,93 Dollar nach.

Die Ölmärkte werden in der neuen Woche weiterhin von den sich verschlechternden Nachfrageerwartungen in der Coronakrise belastet. In weiten Teilen Europas gelten neuerliche Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Der Preis für Brent-Öl war am Montag zeitweise sogar zum ersten Mal seit fünf Montag auf unter 37 US-Dollar gerutscht.

Aus Sicht der Rohstoffexperten des Handelshauses Oanda erschwert die hohe Unsicherheit eine Entscheidung des Ölkartells OPEC über die künftige Förderung. Einige OPEC-Länder scheinen ihre Produktionskürzungen nicht vollständig umgesetzt zu haben. Gleichzeitig steig auch die Produktion in Libyen weiter an. Der Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg sieht jedenfalls nun die OPEC+ unter Zugzwang. Ihm zufolge wäre hinsichtlich weiterer Förderkürzungen eine entschiedene koordinierte Ankündigung und Aktion des Ölförderkartells vonnöten, um einen weiteren Preisverfall zu verhindern.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 36,50 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 37,12 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Montag im frühen Handel etwas zu. Gegen 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.888,70 Dollar rund 0,6 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vergangenen Freitags. Auch am Goldmarkt liegt der Fokus in dieser Woche auf der US-Präsidentschaftswahl. Sollte das Wahlergebnis nicht eindeutig sein, könnte dies laut dem Commzerbank-Experten Daniel Briesemann für Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgen und damit den Goldpreis begünstigen.