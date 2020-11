Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag gefallen

Die Ölpreise sind am späten Donnerstagvormittag gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,96 Dollar und damit 0,65 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel etwas moderater um 0,32 Prozent auf 38,82 US-Dollar.

Nach deutlichen Preisanstiegen zur Wochenmitte gab es nun am Ölmarkt eine leichte Gegenbewegung. Bei der weiterhin offenen US-Präsidentschaftswahl dürfte Herausforderer Joe Biden die besseren Chancen haben, den Sieg davonzutragen - gleichzeitig scheint es derzeit aber wahrscheinlich, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten. "Dadurch kann Biden nicht ohne weiteres strenge Regulierungen oder den 'Green New Deal' beschließen", heißt es in einem Marktkommentar der Commerzbank. Dies käme dem Ölmarkt entgegen.

Daneben hatten die wöchentlichen Daten zur den US-Ölvorräten am Vortag einen überraschenden Rückgang gezeigt. Auch die Ölproduktion ist gesunken, nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten jedoch vor allem aufgrund eines Hurrikans. Der Ölmarkt sei "noch lange nicht über den Berg", argumentieren die Rohstoffexperten. Nach anfänglicher Euphorie dürfte sich der Blick der Marktteilnehmer nun wieder stärker auf die Risiken richten, erwarten sie.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 39,09 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 38,44 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist am Donnerstag im europäischen Frühhandel ebenfalls gestiegen. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.919,86 Dollar (nach 1.904,59 Dollar am Dienstag) gehandelt. Unterstützend für das Edelmetall hätten ein schwächerer US-Dollar sowie fallende Anleiherendite gewirkt, erläutern die Commerzbank-Analysten.