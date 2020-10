Rene Benko werden wieder Einkaufsgelüste nachgesagt

Dem Tiroler Großinvestor Rene Benko wird gerade wieder Interesse an Zukäufen nachgesagt. Darunter in Hamburg. Das "Hamburger Abendblatt" berichtete in seiner Donnerstagausgabe unter Berufung auf Branchenkreise, dass Benko mit seiner Signa den umfangreichen Gebäudekomplex der Hamburg Commercial Bank erwerben möchte. Signa äußerte sich dazu nicht, verwies auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Die Bank in Hamburg will den Gebäudekomplex mit mehr als 50.000 Quadratmeter Nutzfläche, zu dem auch die 2016 modernisierte Passage Perle mit Gastronomie und Einzelhandel gehört, verkaufen. Die Immobilie ist nicht unter Denkmalschutz, was laut Zeitung heißt, ein Abriss und Neubau zum Beispiel in Kombination mit Wohnungen wäre auf dem Filetgrundstück möglich.

In Hamburg ist Benko bereits jetzt gut im Geschäft: Zum Signa-Portfolio gehören in der Innenstadt bereits das Alsterhaus, die Alsterarkaden und die Gänsemarkt Passage, die durch einen Neubau ersetzt werden soll. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Signa auch die Karstadt-Immobilien an der Osterstraße und der Mönckebergstraße erworben hat. Als Eigentümer des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof ist Benko dort künftig sein eigener Vermieter. Die Signa baut in Hamburg außerdem bis 2025 den Wolkenkratzer Elbtower in der HafenCity.

In Österreich ist Benko zuletzt in der Gerüchteküche auch im Zusammenhang mit Swarovski aufgetaucht. Der Kristallkonzern soll nach Angaben von Konzernchef Robert Buchbauer börsefähig werden, man zeigt sich für die Zukunft auch offen für die Hereinnahme eines strategischen Partners aus der Luxusbranche. Jüngst aufgetauchte Gerüchte, dass etwa mit Rene Benko oder einem Investor aus Indien solche Partner möglicherweise schon bereit stünden, hat Buchbauer gestern, Mittwoch, vor Journalisten in Tirol auf eine entsprechende Frage zurückgewiesen: "Wir haben sicher keine solchen Gespräche geführt."